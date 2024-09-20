Белгород, 20 сентября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Российские военные сбили 20 сентября в ночное время восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

Ведомство в своём Telegram-канале отметило, что их удалось нейтрализовать средствами противовоздушной обороны (ПВО)

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября дрон ВСУ атаковал служебный автобус в городе Шебекино в Белгородской области. В результате нападения пострадали шестеро человек. Изначально поступила информация о четырёх раненых.

В ночь с 18 на 19 сентября силы ПВО России нейтрализовали один беспилотник ВСУ в Белгородской области и ещё два — в Курской. Такие данные привело Минобороны РФ.