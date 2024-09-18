Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Указ о повышении штатной численности Вооружённых сил направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. Об этом 18 сентября сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ВС РФ в условиях специальной военной операции.

РИА Новости/Максим Блинов

Глава государства отметил, что в тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооружённых сил подготовленными и обученными людьми.

«В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях Указ об установлении штатной численности Вооружённых сил. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России до 2 389 130 единиц, включая 1,5 млн военнослужащих.

Позднее в этот же день член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал главной целью такого решения защиту рубежей Родины. Он уточнил, что это будет делаться за счёт увеличения числа контрактников.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 17 сентября заявил, что решение об увеличении штатной численности Вооружённых сил вызвано ростом количества угроз и враждебной обстановкой для страны.

26 февраля Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В состав Ленинградского округа вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва вошли в состав Московского военного округа.