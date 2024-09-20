Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Россия призывает ООН дать честную оценку тем сложностям, с которыми сталкивается Сирия вместе с различными гуманитарными организациями из-за действующих против республики односторонних санкций. Об этом 20 сентября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Призываем ооновцев публично дать прямые и честные оценки по поводу трудностей, с которыми сталкиваются из-за нелегитимных односторонних санкций сирийцы, а также гуманитарщики, осуществляющие свою благородную миссию», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Небензя также призвал организацию дать западным донорам «чёткий сигнал» о необходимости снятия односторонних незаконных санкций.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа постпредство России при ООН потребовало прекращения ударов по территории Сирии, так как это сводит на нет все усилия по политическому урегулированию в стране.

25 апреля Небензя заявил, что Запад не может смириться с тем, что Сирия вышла победителем в схватке с терроризмом, который он финансирует. Именно поэтому, на его взгляд, западные страны не дают республике встать на ноги.

Западные страны ввели против Сирии большое количество санкций. Среди них — запрет на экспорт в эту страну программного обеспечения, эмбарго на импорт нефти и нефтесодержащих продуктов, запрет транзакций во многих секторах экономики и специальные ограничения против отдельных лиц.