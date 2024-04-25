Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Запад не может смириться с тем, что Сирия вышла победителем в схватке с терроризмом, который он финансирует. Западные страны не дают республике встать на ноги, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

MFA Russia/Global Look Press

«Ситуация в этой стране не может улучшиться вот уже несколько лет. И у западных коллег, как мы все знаем, есть своя лукавая версия причин этого. Будучи не в состоянии смириться с тем, что сирийское государство вышло победителем из схватки с финансируемым Западом терроризмом, они всячески пытаются помешать Сирии полноценно встать на ноги», — пояснил он.

Кроме того, российский дипломат отметил, что на севере и юге Сирии продолжается незаконное иностранное военное присутствие.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля стало известно, что авиация так называемой Международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами Америки, за сутки 12 раз нарушила воздушной пространство Сирии.

За сутки в зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок. В результате обстрелов в районе Эль-Арейма в провинции Латакия ранения получил один сирийский военнослужащий.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Москве переговоры с советником президента Сирии Али Мамлюком. Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке.