Нью-Йорк, США, 28 августа, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Россия требует прекращения ударов по территории Сирии, поскольку это сводит на нет все усилия по политическому урегулированию в стране. Об этом в ходе своего выступления заявил и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

«Прекращение иностранного военного присутствия, осуществляемого в нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, является императивом для устойчивой стабилизации в этой стране. Требуем также безусловного прекращения авиаударов по сирийской территории», — сказал он во время заседания Совета Безопасности ООН.

23 августа сирийское министерство обороны заявило, что боевая авиация Израиля нанесла удары по объектам в центральной части Сирии. В результате этого семь человек получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 23 августа в центре Дамаска раздались звуки взрывов. При этом в городе работала система ПВО, которую военные задействовали для перехвата воздушных целей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия решительно осуждает налёты израильской авиации на Сирию. Он отметил, что Москва расценивает указанные действия Израиля как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Небензя назвал эти атаки абсолютно недопустимыми и потребовал прекратить их.