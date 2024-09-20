Афины , 20 сентября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. У российского туриста была дистанционно аннулирована виза во время поездки в Грецию. Его историей 20 сентября поделилось издание TourDom.

Global Look Press/Martin Moxter/imageBROKER.com

Изначально мужчина получил «шенген» и, как и планировал, приехал в Грецию. Однако ещё до вылета решил сменить отель, аннулировал бронь и взял новые билеты на самолёт. Спустя четыре дня нахождения в стране ему пришло письмо от дипмиссии в России.

«Мне сообщили, что виза аннулирована в связи с несоблюдением целей поездки», — рассказал путешественник.

Его поездка ещё не закончена, и россиян переживает о том, что придётся пережить при выезде из Греции. Турист планирует предоставить генконсульству курортной страны документы, подтверждающие заселение в другую гостиницу, для восстановления «шенгена».

Как сообщало ИА Регнум, в Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях. Для россиян невозможными стали транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны, включая Финляндию.

В правительстве пояснили, что новые правила не будут распространяться на тех россиян, которые едут в Норвегию навестить близких родственников, на обладателей удостоверений приграничного жителя, студенческих и рабочих виз, а также видов на жительство в странах Шенгенской зоны.

В марте участились случаи отказов в том числе россиянам в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. На рейсы не допускали пассажиров по ряду причин, среди которых — отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, разница в датах прибытия авиарейса и бронирования гостиницы.