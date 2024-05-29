Осло, 29 мая, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях. Решение о введении дополнительных ограничений на въезд российских граждан в туристических и других целях «не первостепенной важности» правительство страны приняло 23 мая.

Александр Вильф/РИА Новости

Теперь для россиян также невозможными стали транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны, включая Финляндию.

В правительстве пояснили, что новые правила не будут распространяться на тех россиян, которые едут в Норвегию навестить близких родственников, на обладателей удостоверений приграничного жителя, студенческих и рабочих виз, а также видов на жительство в странах Шенгенской зоны.

Также норвежские пограничники будут иметь право отказать во въезде в страну россиянам с многолетними туристическими визами, которые ранее выдала сама Норвегия или другие страны ― члены Шенгенского соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, Норвегия ужесточала условия въезда для российских граждан ещё в мае 2022 года. Тогда правительство изменило порядок выдачи виз, после чего туристические визы в основном не выдавались. В декабре того же года норвежские власти практически прекратили выдавать визы российским гражданам.

Как отметили журналисты портала The Barents Observer, въезд не предоставляли даже в случаях, при которых граждане предъявляли приглашения от организаций из Норвегии. Кроме того, авторы материала указали на существующие проблемы с непосредственной записью на подачу документов. В Иммиграционном директорате Норвегии (UDI) заявили, что будут отклонять запросы на визы от туристов и на поездки к друзьям.

В сентябре 2023 года санкции ещё более ужесточили, ограничив въезд на территорию страны легковым автомобилям с девятью или менее посадочными местами, зарегистрированным в России. Запрет не коснулся транспортных средств с количеством мест более десяти, поэтому по-прежнему можно было пересекать границу на микроавтобусах и автобусах через КПП «Стурскуг».

23 мая в правительстве Норвегии заявили, что власти страны ужесточат ограничения на въезд для граждан России. Так, отметили там, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности гражданам РФ будет отказано во въезде в страну. Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам или на работу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение норвежских властей дискриминационным.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение норвежской стороны. Она подчеркнула, что шаги Осло носят откровенно дискриминационный характер и направлены на окончательное разрушение отношений.