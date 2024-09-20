Москва, 20 сентября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Расчёт мобильного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» Вооружённых сил России сбил ударный беспилотник ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом 20 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Виталий Невар/ТАСС

Военное ведомство опубликовало видео работы ЗРПК. Расчёт обнаружил цель, взял её на сопровождение, после чего БПЛА был уничтожен. Вооружение комплекса включает 12 зенитных ракет, также у него есть две двуствольные пушки калибра 30 мм с боекомплектом на 1,4 тыс. выстрелов.

В Минобороны отметили, что расчёты «Панцирь-С1» круглосуточно защищают воздушное пространство над позициями российских подразделений. Комплексы постоянно меняют местоположение и способны за 10 секунд перейти в боевой режим.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в ночь на 20 сентября сбили украинскую ракету над Курской областью. Губернатор региона Алексей Смирнов поблагодарил бойцов за защиту.

Минобороны РФ 20 сентября также опубликовало видео, как работает зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», действующий в курском приграничье. Расчёты ЗРК обеспечивают прикрытие позиций российских подразделений и ведут борьбу с вражескими дронами и баллистическими ракетами, отметили в ведомстве.