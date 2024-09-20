Курск, 20 сентября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 20 сентября уничтожила украинскую ракету над территорией Курской области, сообщил глава региона Сергей Смирнов.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор выразил благодарность Вооружённым силам России за отражённую атаку.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 18 на 19 сентября силы ПВО России нейтрализовали два беспилотника ВСУ в Курской области и ещё один — в Белгородской. Эту информацию обнародовало Минобороны РФ.