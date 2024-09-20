Курск, 20 сентября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчёта российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» в приграничных районах Курской области опубликовало 20 сентября Министерство обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Расчёты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки войск «Север» продолжают круглосуточно обеспечивать российским войскам в приграничном районе Курской области надёжный щит от угроз с воздуха», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что задачей войск противовоздушной обороны (ПВО) является обеспечение прикрытия российских позиций и борьба с дронами, а также с баллистическими ракетами. При этом показателем мастерства российских зенитчиков является уничтожение цели одним выстрелом.

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёт ЗРК «Тор-М2» двигается на боевую позицию, приводит комплекс в боевое положение, обнаруживает воздушные цели, уничтожает их своими ракетами и затем сразу покидает этот район.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября российские силы ПВО сбила украинскую ракету над территорией Курской области. Глава региона Сергей Смирнов поблагодарил российских военных за их боевую работу.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 19 сентября рассказал, что украинские формирования вторглись в приграничье Курской области на 200 танках. Он уточнил, что ВСУ также задействовали около 400 различных бронемашин, включая ББМ и БМП.