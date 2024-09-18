Геническ, Херсонская область, 18 сентября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Херсонский областной суд рассмотрит дело гражданина Украины Владислава Белого, которому предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба прокураторы Крыма.

Генеральная прокуратура Крыма

«По версии следствия, в марте 2022 года мужчина собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации, времени и передвижении подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Херсонской области гражданина Украины, который собирал данные о российских военных и дислокации техники. Агентом оказался житель села Новониколаевка Скадовского района. С марта 2022 года по январь 2023 года он осуществлял сбор и передачу Службе безопасности Украины сведений о местонахождении российских военных и техники с целью срыва выполнения задач российских вооружённых сил.

2 мая в ЛНР задержали украинку, передавшую Киеву координаты для нанесения удара по городу Антрациту. Как призналась сама задержанная, она также передала координаты для нанесения удара ВСУ по районам Антрацита с большим скоплением жилых домов, детских и спортивных объектов.

В тот же день суд признал виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московской области гражданина Украины Сергея Кармазина, работавшего на СБУ. Его приговорили к 25 годам колонии. Также суд обязал украинского агента выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.