Москва, 20 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Санкт-Петербурге деятельность организации, работники которой поставляли заказчикам охраняемую законом компьютерную информацию о передвижении железнодорожных составов по России. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Telegram/Ирина Волк

«Торговля стратегически важной информацией пресечена в Санкт-Петербурге. Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 12 местных жителей», ― уточнила представитель правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Установлено, что коммерческую фирму организовал бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании. Он привлёк как бывших, так и действующих коллег. Криминальным бизнесом злоумышленники занимались с 2020 года.

Фигуранты несанкционированно подключались к терминалу, на который в реальном времени поступала информация о расписании и маршрутах движения грузовых поездов. Эти сведения они предлагали приобрести заинтересованным лицам. У компании было несколько десятков постоянных заказчиков. За доступ к информации они каждый месяц платили от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Общий доход организации за время ее существования составил порядка 100 млн рублей», ― уточнила Волк.

Представитель МВД отметила, что злоумышленники предоставляли сведения о перевозках грузов по территории России в том числе и зарубежным клиентам, что могло угрожать транспортной безопасности и привести к разглашению стратегически важной информации.

У задержанных при обысках изъяли компьютерную технику, носители информации, средства связи, документы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Четверых доставленных в следственные органы задержали, остальным избрали меру в виде обязательства о явке.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима майора юстиции за госизмену. Его признали виновным в передаче иностранной разведке данных для их использования против безопасности России, а также в злоупотреблении служебными полномочиями ради личной выгоды.

В августе Московский областной суд приговорил бывшего топ-менеджера Луховицкого авиационного завода, выпускающего истребители МиГ, Михаила Баранова к девяти годам колонии строгого режима. По данным следствия, он фотографировал секретные чертежи боевой авиатехники и передавал их давнему знакомому, гражданину Украины. Его признали виновным в госизмене, в участии в организованном преступном сообществе, краже в особо крупном размере и попытке контрабанды вооружений.