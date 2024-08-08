Симферополь, 8 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Верховный суд Крыма приговорил майора юстиции к 14 годам лишения свободы за госизмену и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства.

VK/Верховный Суд Республики Крым

Дело рассматривали в закрытом режиме из-за содержащихся в материалах сведениях о гостайне. По информации пресс-службы, ранее судимого жителя республики признали виновным в сборе и передаче иностранной разведке сведений для их использования против безопасности России, а также в злоупотреблении служебными полномочиями из личной заинтересованности.

Суд назначил мужчине 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. К этому сроку присоединили неотбытую часть наказания по приговору от ноября 2023 года за незаконные действия с взрывчатыми веществами.

В совокупности бывший майор юстиции приговорён к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. руб. Ему также добавили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Обвиняемый лишён права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение двух лет и иметь специальное звание «майор юстиции».

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Крыму суд заочно приговорил обвиняемого в госизмене к 18 годам колонии строгого режима. По данным ведомства, в феврале 2022 года подсудимый вступил в спецподразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), прошёл обучение и получил огнестрельное оружие и военную форму. Тогда же он начал участвовать в боевых действиях против российской армии.

В июне крымчанина за госизмену приговорили к 12 годам колонии строгого режима. В дополнение к основному наказанию суд ограничил свободу осуждённого на один год.

В том же месяце сотрудники ФСБ задержали в Крыму бывшего следователя МВД по подозрению в государственной измене. Мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины и передавал ведомству личную информацию о гражданах, используя закрытые базы.