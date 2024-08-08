Москва, 8 августа, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Московский областной суд приговорил бывшего топ-менеджера Луховицкого авиационного завода, выпускающего истребители МиГ, Михаила Баранова к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене и ряде других преступлений. Судебное заседание состоялось 9 августа.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Экс-управленца также признали виновным в участии в организованном преступном сообществе, краже в особо крупном размере и попытке контрабанды вооружений, сообщил 9 августа «Коммерсантъ». Суд учёл, что Баранов частично признал вину.

Также был удовлетворён иск Объединённой авиационной корпорации к осужденному в размере 5 млн рублей.

По информации издания, уголовное дело возбудили три года назад, когда сотрудники ФСБ выявили на авиазаводе группу, которая воровала запчасти к технике. Следователи установили, что Баранов с сообщниками планировали продать детали за границу. При расследовании также стало известно, что он фотографировал секретные чертежи боевой авиатехники и передавал их давнему знакомому, гражданину Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима майора юстиции за госизмену. Его признали виновным в передаче иностранной разведке данных для их использования против безопасности России, а также в злоупотреблении служебными полномочиями ради личной выгоды.

Жителя Краснодарского края 1 июля приговорили к шести годам колонии строгого режима за попытку совершить государственную измену. Силовики задержали мужчину, когда он пытался выехать на Украину, чтобы вступить там в организацию, признанную в России террористической.