Киев, 20 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. На Украине запретили мобилизацию граждан до 25 лет, которые имеют статус «ограниченно годен». Такую директиву выпустило командование Сухопутных войск Украины. Об этом 20 сентября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум

«Все ограниченно годные, кого прямо сейчас пытаются мобилизовать и вам до 25 лет, — хорошие новости. Есть директива, запрещающая призыв до 25 лет», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Депутат пояснил, что такое указание поступило от командования Сухопутных войск, потому что территориальные центры комплектования (аналог военкоматов на Украине) входят в состав этого рода войск.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались не годными к военной службе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 27 августа потребовал от Запада вернуть на Украину граждан, бежавших из страны от принудительной мобилизации. Он пообещал для этого создать так называемое министерство единства.

16 сентября глава комитета Рады по обороне Александр Завитневич рассказал, что на Украине мобилизация идёт в соответствии с планом. Вместе с тем он признал, что мобилизованные украинцы на текущий момент не готовы к выполнению боевых задач на фронте.

В силовых структурах 20 сентября сообщили, что украинские боевики формировали отряды из 18− и 19-летних юношей, чтобы использовать их для сдерживания продвижения Вооружённых сил России на самых острых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Широко применявшаяся украинской армией в 2022–2023 годах тактика использования неопытных бойцов для эвакуации ценного личного состава привела к тому, что возрастной ценз членов спецотрядов ВСУ пришлось увеличить.