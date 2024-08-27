Киев, 27 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну необходимо вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения.

Efrem Lukatsky/AP/TACC

«Нам нужно вернуть взрослое население, вернуть наших детей, студентов, без принуждения, создать все условия, чтобы они хотели это сделать, с ними нужно общаться», — сказал он во время своей пресс-конференции.

По словам Зеленского, на данный момент за рубежом находятся около 7,5 млн украинцев. Если Киев не вернёт в страну налогоплательщиков, Украину ждут проблемы с выплатами пенсий после прекращения боевых действий.

Глава киевского режима заявил, что вопросом возвращения уехавших граждан должно заняться украинское министерство единства, создание которого запланировано на осень 2024 года.

По данным издания Ukrainian Military Pages, Генштаб ВСУ уже начал формировать части из граждан Украины, которые находятся за пределами страны. Набор таких граждан будет осуществляться в украинском дипломатическом ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, весной 2024 года киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.