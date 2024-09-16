Киев, 16 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Объявленная на Украине мобилизация идёт в соответствии с планом. Об этом в интервью Financial Times сообщил глава комитета Верховной рады по обороне Александр Завитневич.

Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

«По словам украинских официальных лиц, мобилизация идёт по плану», ― заявил он.

При этом депутат признал, что мобилизованные украинцы на данный момент не готовы к выполнению боевых задач на передовой. По словам Завитневича, потребуется ещё три месяца, прежде чем недавно обученные войска смогут оказать влияние на ситуацию на поле боя.

Также отмечается, что возможности Украины по ротации своих подразделений или отправке подкреплений в данный момент ограничены. Вооружённые силы страны всё ещё находятся на ранних стадиях пополнения своих войск после введения весной нового закона о мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считались негодными к военной службе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 27 августа потребовал от Запада вернуть на Украину граждан, бежавших из страны от принудительной мобилизации. Он пообещал для этого создать так называемое министерство единства.

Украинская журналистка Диана Панченко 9 сентября заявила, что Зеленский скрывает реальное число дезертиров, бежавших из рядов ВСУ. Со ссылкой на представителя украинской армии она сообщила, что ряды Вооружённых сил Украины самовольно покинули 200 тыс. бойцов.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине экономическую бронь от мобилизации имеют более 900 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, и на следующем этапе там будут брать в ряды украинских формирований студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Также российский лидер подчеркнул, что украинская армия несёт очень большие потери.