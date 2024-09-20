Москва, 20 сентября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Украинские боевики формировали отряды из 18 — и 19-летних юношей, чтобы использовать их для сдерживания продвижения Вооружённых сил России на самых острых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 сентября рассказали в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал собеседник ТАСС, такого рода отряды использовались для прикрытия и эвакуации более опытных украинских боевиков с линии фронта.

«Есть информация, что Киев формировал специальные отряды, куда входили 18-, 19-летние ребята, без опыта, необстрелянные. Задача — физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», — сказал он.

Представитель силовых структур добавил, что широко применявшаяся украинской армией в 2022–2023 годах тактика использования неопытных бойцов для эвакуации ценного личного состава привела к тому, что возрастной ценз членов спецотрядов ВСУ пришлось увеличить.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Киев на фоне нехватки желающих отправляться в ряды ВСУ ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, ранее считавшихся негодными к военной службе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 27 августа потребовал от западных стран вернуть на Украину граждан, сбежавших из страны от принудительной мобилизации. Он пообещал создать для этого так называемое министерство единства

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация приведёт к полному обескровливанию Украины. Глава государства добавил, что на следующем этапе там будут брать в ряды украинских боевиков студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда.