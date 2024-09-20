Москва, 20 сентября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Российские военные прямым попаданием уничтожили несколько боевых машин Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Разведывательным подразделением группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение нескольких единиц бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии. Боевые машины были уничтожены прямым попаданием из различных видов вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября российские военные отразили четыре попытки украинских формирований прорваться через госграницу в Курскую область в районах населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что армия России ведёт освобождение курского приграничья от украинских боевиков и обязательно доведёт эту работу до конца. Представитель Кремля уточнил, что планы по освобождению приграничья Курской области не могут быть публичными.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. За время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 15,3 тыс. военных.