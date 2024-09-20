Москва, 20 сентября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ведут работу по освобождению приграничных районов Курской области от украинских формирования и обязательно выполнят её до конца. Об этом 20 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши военные делают свою работу. Они её сделают, контроль будет восстановлен», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в курском приграничье.

Песков уточнил, что у Кремля нет никаких сомнений в этом, добавив, что планы по освобождению приграничья Курской области не могут быть публичными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября стало известно, что армия России за сутки отразила четыре попытки украинских боевиков прорваться через государственную границу на территорию Курской области. Отмечалось, что ВСУ пытались прорваться в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

Позднее в этот же день стало известно, что украинские войска потеряли в общей сложности более 15,3 тыс. боевиков с момента начала нападения на курское приграничье 6 августа. Они также за этот период лишились 124 танков, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортёров и 780 боевых бронированных машин.