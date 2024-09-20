Курск, 20 сентября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. На освобождённых от украинской армии территориях Курской области начали работу пиротехники, сообщили 20 сентября в пресс-службе МЧС России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Специалисты обследуют территории и уничтожают взрывоопасные предметы. С начала работ было ликвидировано 567 взрывоопасных предметов.

«За неделю пиротехники МЧС России проводили работы в четырёх муниципальных образованиях Курской области, ими обнаружены и обезврежены 84 взрывоопасных предмета», — сообщили в ведомстве.

Из приграничных районов Курской области за прошедшую неделю эвакуировали 6,2 тыс. жителей. В 32 российских регионах действуют 211 пунктов временного размещения, в которых находятся около 11 тыс. человек.

За неделю более чем 100 жителям приграничья удалось восстановить связь с родственниками, 744 семьи воссоединились. Сотрудники МЧС 23 раза оказывали психологическую помощь жителям Курской области.

В регион за неделю доставили более 138 т гуманитарной помощи, общий вес которой превысил 4 375 т. От жителей Курской области принято более 7 тыс. заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. рублей.

Как отметило ведомство, 35 тыс. жителей Курской области получили около 5,2 млрд рублей по утрате имущества и 1,9 млрд рублей в качестве материальной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, Курская область подверглась нападению украинских вооружённых формирований 6 августа. ВСУ пытались прорваться вглубь региона, но российские военные остановили их в приграничных районах. В настоящее время российские войска вытесняют украинские формирования из приграничья.

Мирных жителей продолжают эвакуировать из приграничных районов. Губернатор Курской области Алексей Смирнов 16 сентября сообщил, что решено в обязательном порядке эвакуировать жителей Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.

МЧС 16 сентября сообщило, что пиротехники вблизи энергообъекта в Курской области обезвредили ракету, предположительно производства США.