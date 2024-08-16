Курск, 16 августа, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС обезвредили ракету предположительно американского производства вблизи объекта энергетики в Курской области, сообщила пресс-служба Министерства 16 августа.

Максим Григорьев/ ТАСС

За минувшие сутки специалисты обследовали в регионе около двух га территории, сказано в сообщении. Было обезврежено более 70 взрывоопасных предметов.

«Сегодня на территории объекта энергетического комплекса пиротехники обезвредили ракету, предположительно, американского производства», — отметило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 августа командир группы разминирования сводного отряда МЧС РФ сообщил, что ракета ВСУ, предположительно, «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Ракету обезвреживают.

Специалисты-взрывотехники МЧС за сутки очистили от взрывоопасных предметов почти 3 га в Курской области, сообщило ведомство 15 августа. За указанный период было обезврежено около 50 суббоеприпасов.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 2860 человек и сотни единиц техники, сообщило ведомство 16 августа.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.