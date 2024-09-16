Курск, 16 сентября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации из населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к украинской границе. Об этом 16 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Global Look Press

«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал он в Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что эвакуацию будут координировать силовые структуры, местная администрация и дружинники центра «Патриот».

Как передавало ИА Регнум, российские подразделения 15 сентября отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область на новых направлениях. Потери противника составили до 60 военных, три танка и шесть единиц другой бронированной техники.

16 сентября бойцы спецназа Росгвардии совместно с другими военнослужащими уничтожили в Курской области группу боевиков украинской армии.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. По данным на 16 сентября, формирования ВСУ потеряли в регионе более 13,8 тыс. бойцов, 115 танков и другую военную технику.