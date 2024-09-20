Тбилиси, 20 сентября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Новые санкции США в отношении высокопоставленных грузинских политиков являются прямым вмешательством в предвыборный процесс в Грузии. Об этом 19 сентября заявил член правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе на брифинге.

Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

Ранее минфин США ввёл санкции против руководителя Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури. Также визовые ограничения были введены для высокопоставленных должностных лиц правительства и муниципалитетов, членов парламента и членов их семей.

«В предвыборный период подобные действия иностранного государства представляют вмешательство в предвыборный процесс и попытку влияния на волю избирателей», — сказал Миканадзе.

Как передавало ИА Регнум, включение в санкционный список Звиада Харазишвили и Милери Лагазаури спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал «нападением на страну».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 13 сентября заявил, что парламентские выборы в октябре придётся проводить на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства. Он не назвал, от каких стран ожидает этих действий, но подчеркнул, что Россия к их числу не относится.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 сентября сообщила о планах Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ спровоцировать протесты в Грузии перед выборами. Она призвала реформировать организацию с учётом принципов уважения суверенного равенства всех стран.