Тбилиси, 12 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собирается подогреть ситуацию перед выборами в Грузии, заключительные оценки Бюро могут спровоцировать протесты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инна Кукуджанова/ТАСС

Как отметила дипломат, единственный способ для укрепления доверия к механизму наблюдения за предстоящими выборами — реформирование БДИПЧ ОБСЕ.

«Единственный путь к укреплению доверия к механизму наблюдения за выборами БДИПЧ — его глубокое реформирование на основе принципов уважения суверенного равенства всех государств, беспристрастности и консенсусных, одобренных всеми критериев», — подчеркнула дипломат.

26 октября 2024 года в Грузии пройдут выборы в парламент страны. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что голосование состоится в условиях внешнего вмешательства. При этом он выразил уверенность, что подобные вмешательства извне в конечном итоге никакого влияния не окажут на итоги голосования.

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