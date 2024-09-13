Тбилиси, 13 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Осенние парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Ираклий Кобахидзе

«У России нет ресурса, чтобы оказать существенное давление на избирательный процесс в Грузии. В целом очень жаль, что эти выборы пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне», — заявил он в ходе брифинга.

Премьер-министр отметил, что это является грубым нарушением избирательных принципов.

«Вы слышали угрозы, шантаж, и всё по причине того, что мы не открыли второй фронт в Грузии», — резюмировал он.

На вопрос о том, что подразумевается под ресурсами, политик заявил, что это ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и т.д.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября Кобахидзе заявил, что период парламентских выборов в Грузии проходит на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства, однако оно не отразится на результатах выборов. По его словам, выборы станут «референдумом между войной и миром».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября 2024 года.