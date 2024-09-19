Тбилиси, 19 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Введение Соединёнными Штатами Америки санкций против главы Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури фактически является нападением на страну, заявил 19 сентября журналистам спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Sputnik/РИА Новости/Владимир Умикашвили

Он призвал США прекратить ложные обвинения в адрес Грузии, частью которых являются санкции против официальных лиц страны, введённые под предлогом нарушения ими прав человека, когда полиция в апреле пресекла беспорядки в Тбилиси в ходе акций против принятия закона об иноагентах.

«В любой стране полицейский — лицо государства и его представитель. Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента добавил, что ложные обвинения в адрес властей не окажут влияния на общественность перед выборами.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 13 сентября заявил, что парламентские выборы в октябре придётся проводить на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства. Он не назвал, от каких стран ожидает этих действий, но подчеркнул, что это не Россия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 сентября сообщила о планах Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ спровоцировать протесты в Грузии перед выборами. Она призвала реформировать организацию с учётом принципов уважения суверенного равенства всех стран.