Тейково, Ивановская область, 20 сентября, 2024, 09:13 — ИА Регнум. На барбершопе в Тейково в Ивановской области, где до нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье работал один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вновь появилась вывеска, которую хозяева заведения сняли сразу после террористического акта в марте текущего года. Об этом 20 сентября сообщило «РИА Новости».

Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

По словам продавца из соседнего магазина Максима, барбершоп пока не работает, однако он надеется, что салон скоро откроется.

«Предположения, что они откроются, понятно, появились, но здесь никого нет. Пару раз приходили хозяева, но общения у нас никакого нет, информации нет ― откроются или не откроются и когда примерно», ― рассказал Максим.

Он также добавил, что барбершоп пользовался популярностью, было много клиентов. Продавец рассказал, что стригли здесь хорошо, в том числе и Файзов.

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек.

К утру 23 марта в Брянской области задержали четырёх исполнителей теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов). Они направлялись в сторону украинской границы. Связь устроивших теракт с украинскими националистами удалось доказать.

Сотрудники соседних с барбершопом, где работал Файзов, магазинов в городе Тейково рассказали, что мужчина вёл себя спокойно и неприметно. На следующий день после теракта барбершоп не работал, на дверях висела табличка «Закрыто». Всех работников парикмахерской утром увезли для беседы на следственном автомобиле

Работница цветочного магазина Екатерина подтвердила, что Файзов казался ей спокойным. Она добавила, что визуально не раз пересекалась с этим мужчиной, но никогда не контактировала.

Продавец другого магазина по имени Алексей рассказал, что барбершоп относительно недавно открылся в Тейково. Файзов устроился туда одним из первых, выполнял стрижки без нареканий, клиенты оставались довольны. По его словам, он совсем не производил впечатление человека, способного на массовое убийство.

Басманный районный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в том числе и Файзову.