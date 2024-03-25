Тейково, Ивановская область, 25 марта, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Бывший работник барбершопа Мухаммадсобир Файзов, обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», вёл себя спокойно и неприметно. Об этом рассказали сотрудники соседних с барбершопом магазинов в городе Тейково Ивановской области.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ Мухаммадсобир Файзов

На следующий день после теракта барбершоп не работал, на дверях висела табличка «Закрыто». По словам работающей в табачном магазине Дарьи, всех работников парикмахерской утром увезли для беседы на следственном «бобике».

«Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его не видно, не слышно было», — рассказала Дарья «РИА Новости» о Файзове.

Работница цветочного магазина Екатерина подтвердила, что Файзов казался ей спокойным. Она добавила, что визуально не раз пересекалась с этим мужчиной, но никогда не контактировала.

Продавец другого магазина по имени Алексей рассказал, что барбершоп относительно недавно открылся в Тейково. Файзов устроился туда одним из первых, выполнял стрижки без нареканий, клиенты оставались довольны.

«Вёл себя спокойно», — так охарактеризовал Файзова охранник располагающегося напротив барбершопа торгового центра «Вега».

Мужчина добавил, что очень удивился, когда увидел парикмахера в новостях. По его словам, он совсем не производил впечатление человека, способного на массовое убийство.

Как сообщало ИА Регнум, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова и ещё троих обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая. Файзова привезли в зал суда на кресле-каталке, его сопровождал медик. По данным следствия, обвиняемые, составляя вооружённую организованную группу, открыли огонь по людям в помещениях ТРЦ, после чего подожгли здание.

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», совершённого вечером 22 марта, стали 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека. Поисковые работы продолжаются.