Москва, 1 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Потерпевшими в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» признали свыше 1700 человек. Об этом говорится в постановлении суда об аресте обвиняемых в теракте.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек», ― говорится в документе.

Также указано, что следственные органы провели более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначили более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические.

Кроме того, Следственный комитет направил в компетентные органы трёх иностранных государств восемь запросов о правовой помощи.

В документе также утверждается, что данных, свидетельствующих о неэффективной организации расследования, в представленных суду материалах не содержится.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он отметил, что исполнителям атаки поступали с Украины значительные суммы денежных средств.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 12 человек. В их числе четверо человек, которых следствие считает непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидин Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Они не стали обжаловать постановление суда, продлевающее срок их содержания под стражей до 22 августа. Ряд других фигурантов дела о теракте оспорили продление ареста. Обвиняемых держат в одиночных камерах ради их безопасности.

Следственный комитет России по факту трагедии в «Крокусе» возбудил уголовное дело по статье «Теракт». 7 апреля после появления в СМИ данных о том, что часть автоматизированной системы пожаротушения в концерном зале не сработала после начала пожара, СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе».

31 мая следствие возбудило новое уголовное дело. Как следует из постановления суда, дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его объединили в одно производство с уголовным делом, возбуждённым 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ. В деле изначально не было ни подозреваемых, ни обвиняемых. Позднее в деле появились два фигуранта ― сотрудники «Крокус Сити Холла». Им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.