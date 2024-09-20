Курск, 20 сентября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Украинские формирования в начале вторжения в Курскую область задействовали большое количество военной техники, в том числе сотни танков и различных бронемашин. Об этом 19 сентября заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

«Эта операция готовилась как «блицкриг». Сюда были стянуты все ресурсы, что у них только имеются… В общей сложности у них было более 200 танков», — сообщил он в эфире программы «60 минут», отрывок из которого опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, украинские формирования, помимо танков, также задействовали около 400 различных бронемашин, в том числе ББМ и БМП.

Алаудинов подчеркнул, что Вооружённые силы России уничтожили большую часть этой техники, из-за чего украинские войска теперь вынуждены задействовать тяжёлую и дорогостоящую технику, такую как основной боевой танк Leopard.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Министерство обороны России сообщило об отражении четырёх попыток ВСУ прорваться в приграничье Курской области. Российские военные уничтожили до 70 украинских боевиков, два танка, в том числе один Leopard. По словам немецкого журналиста Юлиана Рёпке, уничтоженная боевая машина — основной боевой танк Leopard 2 модификации 2A5, который киевскому режиму поставила Швеция.

Формирования ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 19 сентября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 14,9 тысячи военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортёра, 768 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS американского производства, а также восемь пусковых установок ЗРК и 28 станций радиоэлектронной борьбы.