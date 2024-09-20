ДНР, 20 сентября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Наёмники ВСУ из Германии и Новой Зеландии оставили свою позицию после начала её обстрела российскими войсками, сообщил журналисткам попавший в плен украинский военнослужащий Артём Казарченков.

Иван Шилов ИА Регнум Наёмники на Украине

Его подразделение находилось на угледарском направлении между Владимировкой и Никольским в ДНР. В один из дней на позицию направили двух наёмников.

«Один был немец, его зовут Пабло, весь в татуировках, второй был новозеландец, я не знаю, как его зовут, он ни на русском, ни на украинском не разговаривал» — сказал пленный, слова которого приводят «Известия».

Он отметил, что после прибытия иностранцев начались сильные обстрелы, которые напугали их. В итоге наёмники решили покинуть этот участок и заявили, что больше не вернутся туда.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя предупредил, что после серии ударов российской армии по военной инфраструктуре ВСУ последуют известия о гибели западных наёмников, в том числе американцев. Он напомнил, что Москва не раз предупреждала, что все поддерживающие киевский режим становятся законной целью для Вооружённых сил России.

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что наёмники ВСУ из частных военных компаний (ЧВК) США и Великобритании бежали со своих позиций через неделю после начала атак в Курской области.

16 сентября стало известно, что ВСУ перебрасывают на краснолиманское направление (ДНР) резервы, которые в основном состоят из иностранных наёмников. Кроме того, украинские силы решили стянуть туда несколько единиц военной техники.