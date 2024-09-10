Вашингтон, 11 сентября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. После серии ударов по военной инфраструктуре Украины со стороны ВС России последуют известия о гибели западных наёмников, в том числе американцев. Об этом 10 сентября заявил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ во всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных», — посоветовал российский дипломат.

Небензя напомнил о проведённых за последнее время эффективных ударах по военным объектам Украины, среди которых были учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве, а также гостиница в Кривом Роге, где проживали офицеры украинской разведки.

Москва не раз предупреждала, что все поддерживающие киевский режим становятся законной целью для РФ, заключил Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) боевиков ВСУ с иностранными наёмниками в оккупированной киевским режимом Николаевке в Донецкой Народной Республике, заявил 9 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, в качестве ПВД украинские военные и иностранные наёмники использовали гостиницу «Заря». Речь идёт минимум о десятках погибших, добавил Рогов.

В Министерстве обороны России 8 сентября подтвердили уничтожение группы из 30 наёмников и шести единиц техники украинских войск в результате ракетного удара в районе села Стрецковка севернее Сум.

От высокопоставленного военного источника стало известно об уничтожении 4 сентября более 250 боевиков ВСУ, в том числе 70 французских и румынских специалистов противовоздушной обороны, в результате комбинированного удара ВС РФ в районе Кривого Рога в Днепропетровской области.