Донецк, 16 сентября, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Украинские формирования перебрасывают на краснолиманское направление резервы, которые в основном состоят из иностранных наёмников. Об этом 16 сентября рассказали в российских силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«На краснолиманское направление противник подтягивает резервы, куда входят иностранные наёмники — подавляющее большинство», — привело слова представители силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что также украинские войска перебросили на этот участок фронта несколько единиц военной техники.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября пресс-служба Следственного комитета России сообщила о том, что воевавшего на стороне Киева наёмника из США Майкла Пола Малдонадо заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Последний воевал на стороне ВСУ с июля 2022 года по февраль 2024 года, получая за это деньги и иное материальное обеспечение.

В ДНР 9 сентября объявили в международный розыск израильского наёмника Дениса Десятника, который участвовал в боевых действиях на стороне киевского режима. По информации следователей, мужчина воевал за ВСУ в период с марта 2022 года по июнь 2024 года, за что получил денежное вознаграждение, эквивалентное 1,9 млн рублей.