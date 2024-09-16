Курск, 16 сентября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Участники боевых действий на стороне ВСУ в Курской области — иностранные наёмники из частных военных компаний (ЧВК) США и Великобритании бежали со своих позиций через неделю после начала атак. Об этом заявил командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«Здесь были серьёзные ЧВК, так называемые FOG (американская частная военная компания Forward Observation Group) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили. Думали, что залетят на расслабоне, но сафари обломалось», — рассказал разведчик в интервью «Известиям».

По его словам, наёмники присутствовали на данном направлении не больше недели. Им обещали одно, а получилось совсем другое, поскольку привыкли воевать в идеальных условиях, добавил Аид.

Как передавало ИА Регнум, после серии ударов по военной инфраструктуре Украины со стороны ВС России последуют известия о гибели западных наёмников, в том числе американцев, 10 сентября предупреждал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ во всемирной организации Василий Небензя.

По данным источника в силовых структурах, иностранные наёмники ВСУ, действовавшие в Курской области, вели себя особенно жестоко в отношении мирного населения. В курском приграничье, добавил он, размещали наёмников из Польши, Франции и США.

Российские солдаты подтвердили, что на передовой были и темнокожие наёмники. Пленный военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что вместе с ними воюет много амнистированных зэков. По признанию украинца, их выпустили специально для того, чтобы они делали в Курской области, что хотели. Им поставили цель — дойти до Курска.