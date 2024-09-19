Курск, 19 сентября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией РФ. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО в ночь на четверг уничтожены два вражеских беспилотника над территорией Курской области и один — в небе над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщало об уничтожении одного украинского БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской области. Воздушную цель силы ПВО уничтожили около 20:20 по местному времени (совпадает с мск).

В ночь на 18 сентября российские военные уничтожили 54 украинских БПЛА над пятью регионами РФ: 27 воздушных целей уничтожены над территорией Курской области, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской областью, ещё один вражеский беспилотник сбили в небе над Орловской областью.

В городе Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника в ходе отражения атаки силами противовоздушной обороны начался пожар. Губернатор региона Игорь Руденя из соображений безопасности принял решение о частичной эвакуации населения с территории, на которой велись работы по локализации возгорания. Позднее он сообщил, что вся инфраструктура Торопца работает и жители могут вернуться в город. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, после падения обломков украинского БПЛА в Тверской области 13 человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.