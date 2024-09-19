Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение дня атаковала около 100 пусковых установок и объекты инфраструктуры движения «Хезболла». Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе израильских вооружённых сил.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

«За последние два часа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по сотням стволов ракетных установок, которые были готовы к использованию для обстрела израильской территории», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Утверждается, что всего в течение суток израильские войска атаковали около 100 пусковых установок реактивной артиллерии и объекты инфраструктуры «Хезболлы» в целях обеспечения безопасности Израиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильская авиация усилила интенсивность бомбардировок южных районов Ливана и нанесла в течение 20 минут около 70 ударов по объектам «Хезболлы». По информации источника, эта серия ударов стала самой массированной с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке и военной операции Израиля в секторе Газа.

18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о перераспределении сил на северное направление, заявив о «новой фазе» вооружённого конфликта с Ливаном. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал восстановить безопасность на севере страны. 19 сентября начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северной границе с Ливаном.