Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Россия поддерживает проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН), предполагающий реализацию требования Международного суда к Израилю о выводе войск с оккупированных территорий Палестины. Об этом 17 сентября сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания ГА ООН по положению на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По его словам, принятие рассматриваемого проекта резолюции, опирающегося на выводы Международного суда, с требованием к Израилю вывести войска с оккупированных палестинских территорий, необходимо для достижения справедливого и долгосрочного окончательного решения конфликта на Ближнем Востоке.

«В этой связи мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции и готовы выполнять её положение в полном соответствии с Уставом ООН, мандатами главных органов всемирной организации, а также международно-правовыми обязательствами нашей страны», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что действия Израиля на оккупированной палестинской территории нарушают базовые права палестинцев, проживающих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также основополагающие принципы международного права, в том числе право народов на самоопределение.

«Россия подтверждает свою приверженность делу мира на Ближнем Востоке и готова содействовать продвижение всех добросовестных дипломатических усилий», — добавил Небензя.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что позиция российской стороны по палестино-израильскому конфликту основана на идее создания двух государств. По его словам, РФ будет делать всё возможное для урегулирования ближневосточного кризиса.

17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израиль продолжает наращивать строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции Совета Безопасности ООН. До этого Лавров подчёркивал, что количество стран, признавших Палестину суверенным государством, растёт. По его словам, этого говорит об креплении в мире стремления к скорейшему решению палестинской проблемы.