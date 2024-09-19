Москва, 19 сентября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Возвращение Владимира Познера в эфир Первого канала является провокацией. Об этом 19 сентября заявила актриса Яна Поплавская изданию «Абзац».

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Владимир Познер

«Я воспринимаю это как провокацию и издевательство. Они словно говорят: «Как вы там, чернь? Мы за вас принимаем решения», — сказала она.

Поплавская отметила, что подобные поступки со стороны руководства телеканала совершенно не ко времени. По её словам, можно было подождать окончания специальной военной операции, чтобы не вызывать в людях волну ненависти и протеста.

«Это вопрос разрушения внутренних настроений общества. А оно сейчас накалено. Время очень тяжёлое. На фоне курской битвы Первый канал, кроме информационных программ, живёт будто во вневременной повестке», — добавила актриса.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 сентября генеральный директор канала Константин Эрнст сообщил, что Познер вернётся в эфир со своим новым шоу «Турецкая тетрадь».

Сам Познер назвал сообщения о возвращении на Первый канал преувеличением. По его словам, речь идёт о документальном фильме о Турции, который называется «Турецкая тетрадь».

У Познера на Первом канале выходила авторская передача, которая в 2022 году пропала из сетки вещания одновременно с другой популярной программой — «Вечерний Ургант». Оба ведущих вскоре уехали из России.