Москва, 18 сентября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Познер вернётся в эфир Первого канала со своим новым шоу «Турецкая тетрадь», сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст во время презентации нового сезона.

Софья Сандурская/ТАСС Владимир Познер

Известно, что у ведущего с 2008 года выходила авторская программа «Познер», которая пропала из сетки вещания одновременно с другой популярной программой — «Вечерний Ургант» в 2022 году. Оба ведущих вскоре покинули территорию России.

Чему будет посвящена новая программа, пока неизвестно.

Как передавало ИА Регнум 13 сентября, телеведущий рассказал изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определённым образом высказаться о президенте России Владимире Путине.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Познера одним из мэтров российской журналистики, добавив, что он является человеком убеждённой, последовательной и крепкой гражданской позиции.

В ноябре 2023 года покинувшие Россию после начала СВО Иван Ургант и журналист Владимир Познер на концерте в Дубае (ОАЭ) признались в любви к России.