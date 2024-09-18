Москва, 18 сентября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Познер назвал преувеличением сообщения о возвращении на Первый канал. Об этом 18 сентября сообщила Lenta.ru.

РИА Новости/Антон Денисов

Познер рассказал, что около полутора лет назад предложил Первому каналу съёмки документального фильма о Турции, который называется «Турецкая тетрадь».

По его словам, совсем недавно фильм сдали на Первый канал, который проявил заинтересованность в показе.

«Я ещё окончательного подтверждения этому не получал, но, по крайней мере, отрицательного результата тоже нет. Сказать, что я этим возвращаюсь на Первый канал, — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нём», — сказал Познер.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 сентября генеральный директор канала Константин Эрнст сообщил, что Познер вернётся в эфир со своим новым шоу «Турецкая тетрадь».

13 сентября телеведущий рассказал изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определённым образом высказаться о президенте России Владимире Путине.

У Познера на Первом канале выходила авторская передача, которая в 2022 году пропала из сетки вещания одновременно с другой популярной программой — «Вечерний Ургант». Оба ведущих вскоре покинули территорию России.