Москва, 19 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Социальный фонд России перевёл 13,8 тыс. семей неиспользованные остатки материнского капитала в размере менее чем 10 тыс. рублей. На данный момент в фонд уже поступило более 70 тыс. заявлений, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 19 сентября.

Известия/Константин Кокошкин

«По поручению президента правительство определило порядок выплат семьям, имеющим остатки материнского капитала до 10 тыс. рублей. С понедельника в Социальный фонд поступило более 70 тыс. заявлений. Заявления рассматриваются максимально оперативно, и со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тыс. семей», — отметил министр в беседе с журналистами.

Заявление на получение материнского капитала подаётся через портал госуслуг, в отделении Соцфонда или в МФЦ. Ранее в Социальном фонде сообщали, что более 630 тыс. российских семей могут подать заявление, чтобы получить остаток материнского капитала.

Размер выплат за первого ребёнка сейчас составляет 631 тыс. руб. За второго — 833 тыс. руб.

Как сообщало ИА Регнум в июле, Государственная дума РФ приняла закон о выплате семьям до 10 тыс. рублей из остатков маткапитала. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, единовременные выплаты смогут получить более 730 тыс. семей. Он напомнил, что найти решение вопроса с использованием остатка маткапитала поручил президент Владимир Путин.

В мае также сообщалось, что число многодетных семей в России увеличилось. В 2023 году их число достигло 2,4 млн, в них воспитывают 7,7 млн детей. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.