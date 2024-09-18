Москва, 18 сентября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ в течение суток поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, и аэродромную инфраструктуру ВСУ. Об этом 18 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

Генерал добавил, что удары также были нанесены по аэродромной инфраструктуре, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ в течение суток поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий украинского ВПК, а также места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Российские военные за неделю с 7 по 13 сентября нанесли 39 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам на Украине, обеспечивавшим работу оборонных предприятий. ВСУ за этот период потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. военных.