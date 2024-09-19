Москва, 19 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В России разрабатывается реестр для мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. Об этом 19 сентября сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Илья Наймушин/РИА Новости

«После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы», — процитировала газета «Коммерсантъ» первого замминистра МВД.

Он выразил надежду, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ окажет помощь в создании реестра. Также будет важно применить компетенции технических служб страны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. Пока такое решение может вынести только суд.

В тот же день был подписан закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Он предусматривает в отношении них ограничение отдельных прав и свобод. Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок был 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

Оба закона должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.

В апреле российский лидер призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.