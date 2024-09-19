* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Херсон, 19 сентября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Херсонской области силовики пресекли деятельность россиянина, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Кадр из видео

По данным спецслужб, в апреле 2024 года задержанный неоднократно писал в Сети публичные комментарии, оправдывающие деятельность украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — заявили в пресс-службе управления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917111" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Херсонской области россиянин задержан за поддержку деятельности «Азова»*

Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и иных лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября УФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании в столице придерживающегося радикальных религиозных взглядов мужчины, подозреваемого в финансировании терроризма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Фигурант арестован.

В марте сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мариуполя, подозреваемых в публичном оправдании терроризма. Мужчины публиковали в социальных сетях видеоматериалы и комментарии, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещённых украинских неонацистских организаций и теракта на Крымском мосту в 2023 году.