Москва, 17 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. УФСБ России по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Москвы, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Оперативники установили, что задержанный, будучи сторонником радикальных религиозных взглядов, перевёл деньги человеку, в отношении которого ранее возбуждали дела за содействие и участие в деятельности террористической организации.

«В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в УФСБ.

Как сообщало ИА Регнум 17 сентября, мужчина был задержан в Москве в ходе совместной операции УФСБ России по городу Москве и Московской области и УФСБ России по Ярославской области.

16 сентября жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина по личной инициативе установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий, в ходе одного из которых был задержан сотрудниками ФСБ.