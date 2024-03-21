Мариуполь, ДНР, 21 марта, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали двух жителей Мариуполя, подозреваемых в публичном оправдании терроризма. Об этом в четверг, 21 марта, сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что задержанные публиковали в социальных сетях видеоматериалы и комментарии, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещённых украинских неонацистских организаций и теракта на Крымском мосту в 2023 году.

Отмечается, что в отношении задержанных следственное отделение УФСБ возбудило два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Как передавало ИА Регнум, 16 марта в Свердловской области задержали мужчину, планировавшего совершение теракта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). В ФСБ России отметили, что мужчина, действовавший по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины, признал вину.