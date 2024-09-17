Москва, 17 сентября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. В Москве силовики задержали придерживающегося радикальных религиозных взглядов мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе управления ФСБ по городу Москве и Московской области.

Russian FSB press service/Global Look Press

«УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с УФСБ России по Ярославской области пресечена деятельность приверженца радикальных религиозных взглядов, причастного к финансированию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе УФСБ.

Следствием установлено, что подозреваемый перевёл деньги лицу, в отношении которого ранее возбудили уголовные дела за содействие террористической организации и участие в ней.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Фигурант арестован.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина по личной инициативе установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий, в ходе одного из которых был задержан сотрудниками ФСБ.

6 сентября иностранец, который намеревался выехать в Сирию и вступить там в ряды террористической организации, решением суда был приговорён к шести годам колонии. Его задержали сотрудники пограничного контроля ФСБ в аэропорту Внуково.