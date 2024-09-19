Биробиджан, 19 сентября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Предприниматель похитил свыше 900 млн рублей при строительстве школы в Биробиджане, по этому факту следователи возбудили уголовное дело. Об этом 19 сентября сообщило следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Семен Лиходеев/ТАСС

В Telegram-канале ведомства отмечается, что с 2021 по 2024 год гендиректор одной из фирм заключил концессионное соглашение с департаментом образования области о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательной школы на 1275 мест в Биробиджане.

«По указанному соглашению мужчина получил грант, после чего обналичил и похитил денежные средства на общую сумму более 900 млн рублей», — говорится в сообщении.

Против главы фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователи ведут розыск подозреваемого и сбор доказательственной базы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября было возбуждено уголовное дело о хищении на сумму почти 1 млрд рублей у Министерства обороны РФ при строительстве центра управления связи. В ходе расследования дела был задержан руководитель компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков.

При задержании мужчина попытался сбежать через крышу дома, откуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР. Центральный районный суд Красноярска отправил Безрукова, подозреваемого в хищении 900 млн рублей, под стражу на 1 месяц и 19 суток.