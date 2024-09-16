Красноярск, 16 сентября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны России при строительстве центра управления связи. В рамках расследования задержан руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Об этом 16 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Belkin Alexey/Global Look Press

«По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — указано в сообщении.

Согласно материалам дела, в период с мая 2021 года по март 2023 года Безруков и неустановленные лица, намереваясь присвоить бюджетные средства, выделенные на исполнения гособоронзаказа, провели фиктивные финансовые операции. Под видом закупки материалов и оказания услуг часть денег суммой не менее 993 млн 812 тыс. рублей вывели в теневой финансовый оборот. Позднее подозреваемый и его сообщники потратили их на личные нужды.

Как сообщалоИА Регнум, 12 сентября гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов был задержан в рамках дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. Фигурант умышленно завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей.

Днём ранее сотрудники МВД в Краснодаре задержали гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Министерства обороны в рамках гособоронзаказа. Отмечается, что подозреваемый похитил деньги при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.

31 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ещё один фигурант дела — генеральный директор частной строительной организации, его подозревают в даче взятки.